Медики рассказали о состоянии 14 человек, попавших в ДТП с маршруткой на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Медики оценивают степень тяжести состояния 14 пострадавших в аварии с участием маршрутки и легкового автомобиля на Ставрополье как среднюю. Два человека выписаны на амбулаторное лечение, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе краевого Минздрава.

"После дорожно-транспортного происшествия в городе Железноводске в медицинские учреждения доставлены 16 человек. Два человека после осмотра врачей и оказания необходимой медицинской помощи были отправлены на амбулаторное лечение. У остальных диагностированы различные травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава края, 10 человек проходят лечение в городской больнице Железноводска, еще четверо - в городской больнице Пятигорска. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По информации краевого управления ГИБДД, у большинства пострадавших диагностированы переломы, множественные травмы головы, компрессионные переломы позвоночника.

Столкновение Toyota Corolla и маршрутного микроавтобуса произошло в Железноводске в среду вечером. На месте ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. По данным Госавтоинспекции, причиной аварии стал выезд на встречную полосу легкового автомобиля. Водитель не учел возможную скользкость дороги во время дождя и не справился с управлением.

"36-летний водитель маршрутного такси, житель Минеральных Вод, в момент ДТП был трезв. У погибшего водителя иномарки произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Выяснилось, что на "Королле" были установлены шины, не соответствующие конструкции транспортного средства, а также шторки, ограничивающие видимость водителя", - пояснили журналистам в четверг в краевом управлении ГИБДД.

По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.