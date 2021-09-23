Начальника управления в УМВД Приамурья временно отстранили из-за задержания подчиненных

ТАСС, 23 сентября. Начальник УМВД по Амурской области Константин Носков временно отстранил от службы начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Романа Хромченко, нескольких подчиненных которого ранее задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом в четверг сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"Генерал-майор полиции Константин Носков принял решение об отстранении от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебной проверки начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД в связи с задержанием 21 сентября 2021 года по подозрению в совершении преступлений нескольких сотрудников УЭБ и ПК", - говорится в сообщении.

Самих задержанных начальник УМВД уволил в четверг за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Задержание нескольких сотрудников полиции в здании управления МВД по Амурской области в Благовещенске прошло во вторник. По данным следствия, подозреваемые в начале июня 2021 года получили взятку от представителя игорного заведения в Благовещенске за сокрытие факта незаконной деятельности и в принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того, находясь в помещении игорного заведения, подозреваемые открыто похитили имущество, продукты питания и алкоголь на сумму около 12 тыс. рублей.

Дело расследуется по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору").