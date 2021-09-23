В районе Байкала нашли пропавшую группу волонтеров-поисковиков

ИРКУТСК, 23 сентября. /ТАСС/. Спасатели нашли группу из пяти добровольцев, которые 15 сентября отправились на поиски пропавшего в районе Байкала рыбака и перестали выходить на связь. Об этом в четверг сообщалось на странице Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в Instagram.

"Сегодня в помощь наземной группировке в Кабанский район Республики Бурятия был направлен вертолет Ми-8 со спасателями на борту, с которого в районе реки Ара-Буректай были найдены пропавшие добровольцы. Спасенных мужчин в удовлетворительном состоянии вывезли вертолетом в поселок Выдрино", - говорится в сообщении.

Рыбак, которого искали добровольцы, пропал 9 сентября. Во время сплава лодка, в которой было трое мужчин, перевернулась. Двоим удалось выбраться на берег, третий пропал. Несколько дней его искали спасатели, но поиски результатов не дали. 15 сентября из поселка Выдрино в Бурятии вышла группа добровольцев, собранная родственниками пропавшего рыбака. Пятеро мужчин направились в район реки Снежной, чтобы осмотреть местность. В установленное время они не вышли на связь. В среду, 22 сентября, на их поиски отправились спасатели.