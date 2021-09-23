Мосгорсуд признал законным заочный арест Ананьевых по новому уголовному делу

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых по уголовному делу о крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановления Тверского суда Москвы в отношении Ананьевых оставлены без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказали в суде.

Ананьевым вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2019 году они уже были заочно арестованы и объявлены в международный розыск Басманным судом Москвы по делу о растрате, которое ведет Следственный комитет РФ.

Как сообщала ранее газета "Коммерсантъ", дело в конце апреля этого года возбудил 11-й отдел следственной части Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве. По данным издания, следствие полагает, что братья Ананьевы разработали криминальную схему по хищению средств банка, которая действовала с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017 года. Под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам они за три года вывели из банка 6,7 млрд рублей. Все фирмы-заемщики, как писал "Коммерсантъ", обслуживались в кипрском филиале Просвязьбанка, а кредиты так и не были возвращены.

Дело о хищении 87 млрд рублей

29 июля Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении более 87 млрд рублей Промсвязьбанка. Перед судом предстанут пять бывших сотрудников банка: Николай Цуканов, Андрей Мукин, Ольга Антонова, Айгуль Шайхутдинова и Екатерина Духова.

По результатам проверки деятельности ПАО "Промсвязьбанк" комиссией Центробанка было введено ограничение на осуществление данной кредитной организацией операций по приобретению ценных бумаг. С 15 декабря 2017 года в банке была назначена временная администрация. Следствие считает, что у председателя совета директоров кредитной организации Алексея Ананьева и его брата - председателя правления банка Дмитрия Ананьева - возник умысел на хищение вверенных им денежных средств кредитного учреждения. С этой целью они создали организованную группу, в состав которой вовлекли должностных лиц ПАО "Промсвязьбанк". С 12 по 15 декабря 2017 года, по версии следствия, участники преступной группы организовали оформление подложных договоров купли-продажи ценных бумаг. Под видом их оплаты денежные средства банка были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании, а ценные бумаги банку не были переданы. В результате кредитной организации причинен ущерб на сумму более 87 млрд рублей.

Братья Ананьевы скрылись от органа предварительного следствия, они объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.