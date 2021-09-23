Суд продлил арест иркутскому депутату Левченко до 20 ноября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг продлил арест Андрею Левченко - депутату Законодательного собрания Иркутской области, сыну экс-губернатора региона, обвиняемому в мошенничестве и ограничении конкуренции. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Дмитрий Аграновский.

"Мосгорсуд продлил Левченко содержание под стражей на срок свыше года, он останется под стражей до 20 ноября. Конечно, мы не согласны с этим решением, подадим на него апелляцию, а поскольку у нас уже есть производство в ЕСПЧ, приобщим материалы и для рассмотрения дела там", - сказал он.

Аграновский напомнил, что по делу проходят пять человек, один из которых находится под подпиской о невыезде, еще двое - под домашним арестом. "Под стражей содержатся Левченко и финансовый директор ООО "Звезда" Антон Рябикин, который ранее был свидетелем, но в декабре прошлого года был арестован", - сказал Аграновский.

Обвинение по уголовному делу о мошенничестве ранее было предъявлено директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку, он содержится под домашним арестом и признал вину, заявив следователям, что действовал самостоятельно. По данным следствия, Левченко фактически осуществлял оперативное руководство ООО "Звезда". Он был задержан в рамках дела о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Дело было возбуждено в феврале 2019 года.