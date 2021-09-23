Суд снизил наказание активисту ФБК Николаю Ляскину по делу о саннормах

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг снизил срок наказания по делу о санитарных нормах бывшему активисту ФБК (фонд признан иноагентом и экстремистской организацией) Николаю Ляскину до 10 месяцев ограничения свободы. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Тельнов.

"Суд смягчил приговор моему подзащитному Ляскину. Вместо года ограничения свободы ему назначили 10 месяцев ее ограничения. Также суд отказался удовлетворять требование прокуратуры о запрете Ляскину покидать пределы Москвы", - сказал защитник. По его словам, он и его подзащитный не удовлетворены этим решением суда. "Мы будем дальше его обжаловать в кассационную инстанцию до полной отмены приговора, оправдания Ляскина", - заявил Тельнов.

Он также подтвердил информацию СМИ о том, что Ляскин заразился коронавирусом. "Он находится с диагнозом СOVID-19 во временном госпитале в Сокольниках, у него поражены 40% легких. Поэтому апелляция рассматривалась в отсутствие моего подзащитного. Он направлял в суд соответствующее ходатайство", - сказал Тельнов.

Преображенский суд Москвы ранее приговорил бывшего активиста ФБК к 1 году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции. По версии гособвинения, он виновен в подстрекательстве к нарушению санитарных норм: призывал людей через соцсети выйти на несанкционированную акцию в Москве, создавая риск их заражения коронавирусом. Сам Ляскин это отрицает, считая себя невиновным.

Обвиняемым в нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве уже вынесено два приговора. Преображенский суд Москвы 3 августа осудил Любовь Соболь на 1,5 года ограничения свободы, она не должна покидать дом с 22:00 до 06:00, посещать митинги, выезжать за пределы своего муниципального образования. 2 августа к штрафу в размере 100 тыс. рублей был приговорен Дани Акель. Помимо них, фигурантами дела стали брат блогера Алексея Навального Олег, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, некоторые активисты ФБК.