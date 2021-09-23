В Волгоградской области двух местных жителей подозревают в незаконном отстреле сайгаков

ВОЛГОГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области в отношении двоих местных жителей, их подозревают в незаконном отстреле 10 особей сайгаков, занесенных в Красную книгу. Ущерб, причиненный в результате преступной деятельности подозреваемых, оценивается в 1,8 млн рублей, сообщила старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

"Николаевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя и его 47-летнего приятеля. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. Они стали отстреливать занесенных в Красную книгу диких животных, убив 10 особей. Ущерб, причиненный в результате преступной деятельности подозреваемых, оценивается в 1 миллион 800 тысяч рублей", - сказала она.

По данным следствия, в середине августа текущего года подозреваемые на автомобиле УАЗ отправились на сельскохозяйственные поля в Быковском районе региона. Будучи вооруженными охотничьим ружьем, они стали отстреливать занесенных в Красную книгу диких сайгаков. Подозреваемые убили 10 особей.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области, добавила Рудник.