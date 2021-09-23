В пригороде Севастополя обнаружили более 150 мин времен войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Специалисты МЧС обнаружили и обезвредили в лесополосе под Севастополем более 150 минометных боеприпасов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ведомства.

"В лесополосе недалеко от поселка Сахарная головка близ разрушенного оборонительного сооружения были замечены боеприпасы периода Великой Отечественной войны. <…> Обследовав территорию, специалисты обнаружили в толще грунта 153 минометных мины советского производства калибра 50 мм", - говорится в сообщении.

Боеприпасы находились на глубине около 30 см, и для того, чтобы извлечь их, потребовалось около двух часов. Затем опасные предметы осторожно погрузили на борт спецтранспорта и с соблюдением требований предосторожности вывезли для последующего уничтожения.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь почти год держал оборону, в его окрестностях шли ожесточенные бои, сам город подвергался артобстрелам и авианалетам. Отбить город советским войскам удалось в мае 1944 года после четырех дней тяжелейших боев. До сих пор в городе и его окрестностях находят снаряды той поры.