Группа альпинистов на Эльбрусе запросила помощь спасателей на высоте 5 400 м

НАЛЬЧИК, 23 сентября. /ТАСС/. Спасатели вышли на поиски группы альпинистов из 23 человек, попросивших о помощи из-за ухудшения погодных условий на высоте 5 400 метров на склонах Эльбруса, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 17:10 23 сентября в ЦУКС ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, высота 5 400 метров, группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, у одного человека из группы травма ноги. Как отмечается, альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС России.

На поисково-спасательные работы выдвинулись семь спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России и две единицы техники.