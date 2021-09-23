Центральный аппарат СК начал проверку по факту гибели руководителя СУ СК по Пермскому краю

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Центральный аппарат СК РФ начал проверку по факту гибели руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По факту гибели руководителя следственного управления СК по Пермскому краю полковника юстиции С. Ю. Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка", - сказала она.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Сарапульцев покончил собой. Как отметил источник, по предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми.

Сарапульцев возглавил следственное управление СК по Пермскому краю в 2018 году.