Источник: оперативные действия провели с уволенным вице-премьером Крыма

ТАСС, 23 сентября. Правоохранительные органы проводили следственные действия с уволенным в четверг с поста вице-премьера Крыма Евгением Кабановым и бывшим главой регионального минстроя Михаилом Храмовым, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"С Кабановым и Храмовым в течение дня проводились следственные действия", - сказал собеседник.

Указы главы Крыма Сергея Аксенова, касающиеся отставки Кабанова и Храмова, опубликованы на официальном портале совета министров. В документах уточняется, что чиновники покинули свои посты по собственному желанию.

Госсовет в четверг одобрил отставку Евгения Кабанова, которого Аксенов назначил на должность заместителя председателя совета министров республики 27 ноября 2018 года. Среди вопросов, которые курировал вице-премьер, - были строительство и реализация федеральной целевой программы по развитию Крыма.

Кабанов с февраля 2016 года занимал пост заместителя председателя комитета Государственного совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям (осуществляющий свои полномочия не на постоянной профессиональной основе). С 19 сентября 2014 года Кабанов - депутат Государственного совета Республики Крым первого созыва.