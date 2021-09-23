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ГП утвердила обвинительное заключение по делу причастного к терактам в метро в 2010 году

Магомед Нуров полностью признал вину
Магомед Нуров Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Магомед Нуров
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Магомеда Нурова, причастного к терактам на станциях московского метро "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Магомеда Нурова, причастного к терактам, совершенным 29 марта 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры", в результате которых погибли 39 человек. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд", - сообщили в Генпрокуратуре. Нуров полностью признал вину.

Он обвиняется в участии в банде, совершении терактов, незаконном изготовлении взрывных устройств. По версии следствия, Нуров выполнял роль связного банды. На личном автомобиле он неоднократно перевозил ее участников на встречи, где планировали совершение взрывов в московском метро. Кроме того, он скрывал от правоохранительных органов участника террористических актов.

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