Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку в районе горы Острой на Камчатке

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Вертолет Ка-27 произвел жесткую посадку около горы Острой в Камчатском крае, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

"Поступила информация о жесткой посадке вертолета Ка-27 в районе горы Острая на Камчатке. На борту находилось трое человек", - сказал собеседник агентства.

Вертолет выполнял тренировочный полет. Начаты поиски, но их активная фаза начнется в светлое время суток. К операции планируется привлечь вертолет и наземную группировку.

Пропавший вертолет, по предварительным данным, принадлежит ФСБ России, сообщил источник ТАСС.