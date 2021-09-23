Один человек из запросившей помощь на Эльбрусе группы альпинистов погиб

ТАСС, 23 сентября. Один человек, входивший в группу туристов, запросивших на Эльбрусе помощь, погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На данный момент спасателями обнаружены четыре человека, к сожалению, из них один - без признаков жизни", - сказали в МЧС.

Всего, по данным МЧС, в группу альпинистов входят 19 человек, они находятся на высоте 5 400 м. Они запросили помощь после ухудшения погоды на горе: в настоящее время скорость ветра там достигает 40 м/с, температура - минус 20 градусов, видимость - не более 1 м.

"По предварительной информации, у одного человека из группы травма ноги", - добавили в МЧС.

Альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. Спасатели начали поисковую операцию с 5 000 м. В операции участвуют более 20 спасателей и семь единиц техники.

Как сообщил ТАСС замначальника ЭВПСО Альберт Хаддиев, с утра группировку спасателей планируют увеличить до 30 человек. "На помощь могут привлечь аэромобильную группировку спасателей Северо-Кавказского поисково спасательного отряда", - добавил он.