Суд во Флориде арестовал зампреда правления "Новатэка" Марка Джитвэя

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября /ТАСС/. Заместитель председателя правления "Новатэка" Марк Энтони Джитвэй арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов на сумму $93 млн. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции США.

Джитвэй не предоставлял информацию об офшорных активах, скрывал сведения о доходах и уклонялся от уплаты налогов. По каждому из нескольких выдвинутых в его отношении обвинения ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.

Джитвэй получил российское гражданство в 2019 году, работал в России с 1995 года.