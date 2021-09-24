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Группа российских альпинистов терпит бедствие на Эльбрусе.

Группа российских альпинистов терпит бедствие на Эльбрусе. Главное

© ГУ МЧС по КБР

Вечером 23 сентября стало известно, что группа альпинистов из 19 человек, находящихся на высоте 5400 м на склоне Эльбруса, попросила о помощи из-за ухудшения погоды. В группу входят люди старше 30 лет, они приехали из 11 регионов России.

  • По данным МЧС, участники группы находятся в разных местах, что осложняет поиски. Спасатели начали поисковую операцию с 5000 метров.
  • Также мешает погода – температура в районе поисков держится ниже отметки -20о С, пурга с порывами ветра до 40 м/с, видимость не превышает 1 м.
  • Пока что спасателям удалось добраться до четырех альпинистов. Трех из них спустили вниз на ратраках, у альпинистов есть признаки обморожения. У одного из них травмирована нога.
  • По последним данным, в группе погибли три человека.
  • В операции участвуют более 20 спасателей и семь единиц техники. С утра группировку планируют увеличить до 30 человек.
  • Гид, сопровождавший группу альпинистов, бросил их и ушел вниз, спасатели сообщили о встрече с ним.
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РоссияКабардино-Балкария
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