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Пропавших альпинистов нашли на Эльбрусе

По предварительным данным, трое погибли

ТАСС, 23 сентября. Спасатели, по предварительным данным, нашли живыми шестерых участников группы альпинистов, запросившей вечером 23 сентября помощь на Эльбрусе. Об этом сообщили ТАСС в Северо-Кавказском региональном поисково-спасательном отряде.

"Трое погибших. Предварительно, по меньшей мере шестеро найдены живыми, остальных ищут. Еще четверо не поднимались, остались на Гара-Баши", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у одного из спасенных перелом ноги. В МЧС уточнили, что спасены еще девять туристов, также ведутся поиски двух человек. 

"По состоянию на 00:05 мск спасателям удалось спасти еще девять человек, продолжаются поиски двоих", - сказали в ведомстве.

Двое последних остающихся на Эльбрусе альпинистов предварительно живы, их местонахождение также установлено.

Вечером 23 сентября стало известно, что группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий на Эльбрусе попросила о помощи спасателей. Сообщалось, что у одного из альпинистов травмирована нога, они находятся на высоте 5 400 м. В ГУ МЧС по КБР сообщали, что альпинисты зарегистрировали свой маршрут. Всего, по данным МЧС, на восхождение отправились 19 человек, еще четверо подниматься не стали. К поисково-спасательной операции привлечено более 40 спасателей и 12 единиц техники.

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