Пропавших альпинистов нашли на Эльбрусе

ТАСС, 23 сентября. Спасатели, по предварительным данным, нашли живыми шестерых участников группы альпинистов, запросившей вечером 23 сентября помощь на Эльбрусе. Об этом сообщили ТАСС в Северо-Кавказском региональном поисково-спасательном отряде.

"Трое погибших. Предварительно, по меньшей мере шестеро найдены живыми, остальных ищут. Еще четверо не поднимались, остались на Гара-Баши", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у одного из спасенных перелом ноги. В МЧС уточнили, что спасены еще девять туристов, также ведутся поиски двух человек.

"По состоянию на 00:05 мск спасателям удалось спасти еще девять человек, продолжаются поиски двоих", - сказали в ведомстве.

Двое последних остающихся на Эльбрусе альпинистов предварительно живы, их местонахождение также установлено.

Вечером 23 сентября стало известно, что группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий на Эльбрусе попросила о помощи спасателей. Сообщалось, что у одного из альпинистов травмирована нога, они находятся на высоте 5 400 м. В ГУ МЧС по КБР сообщали, что альпинисты зарегистрировали свой маршрут. Всего, по данным МЧС, на восхождение отправились 19 человек, еще четверо подниматься не стали. К поисково-спасательной операции привлечено более 40 спасателей и 12 единиц техники.