На Эльбрусе организовали доследственную проверку по информации о гибели альпинистов

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Следователи организовали доследственную проверку после сообщений о гибели альпинистов при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщили ТАСС в СУ СК России по региону.

"Следователи СУ Следственного комитет России по КБР проводят доследственную проверку по информации о гибели альпинистов при восхождении в составе группы на Эльбрус", - сказал собеседник агентства.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, запросила помощь у спасателей вечером 23 сентября. В группу изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. В настоящее время скорость ветра на горе достигает 70 м/с, температура - минус 20 градусов, видимость - не более 1 м. По предварительной информации, у одного человека из группы травма ноги. Альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС России.

По информации МЧС, три человека из группы погибли. Поиски продолжаются.