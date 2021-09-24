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В МЧС рассказали о состоянии спасенных на Эльбрусе альпинистов

Они получили сильные обморожения и травмы

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Альпинисты, спасенные на Эльбрусе, получили сильные обморожения и травмы, сообщил ТАСС начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надёжин.

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"Известно, что сильное обморожение почти у всех. У некоторых имеются переломы конечностей. "Медицина катастроф" сейчас встречает их на высоте почти 4 тыс. метров", - сказал Надёжин.

Он добавил, что еще 12 машин скорой помощи дежурят у подножия, на поляне Азау.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, запросила помощь у спасателей вечером 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. В настоящее время скорость ветра на горе достигает 70 м/с, температура - минус 20 градусов, видимость - не более 1 метра. По предварительной информации, у одного человека из группы травма ноги. Альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС России.

Четырнадцать альпинистов найдены живыми, еще двое, предварительно, живы, к ним направились спасатели. Три человека, по данным МЧС, погибли.

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