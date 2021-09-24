На склоне горы Острой на Камчатке обнаружены обломки пропавшего вертолета Ка-27

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Обломки пропавшего вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке ночью в пятницу, обнаружены на склоне горы Острой в 5 км от села Сосновка Елизовского муниципального района края, сообщил ТАСС источник в авиационных службах на Камчатке.

"Обломки вертолета найдены на склоне горы Острая. Информации о пострадавших или погибших пока нет", - сообщил ТАСС источник.

По имеющимся данным, обломки вертолета обнаружены почти на вершине, на высоте около 950 метров над уровнем моря.

Как сообщили ТАСС в Камчатгидромете, погодные условия в районе горы Острой на Камчатке, где совершил жесткую посадку вертолет Ка-27, ночью и утром в пятницу были хорошими. "Ветер всю ночь был до 4 м/с, ясно, видимость более 50 км. Однако, если учесть, что высота горы Острой около 1 000 метров, то облачность верхушку, скорее всего, закрывала", - сказали в гидромете.

Ранее источник в авиационных службах сообщил ТАСС, что вертолет Ка-27 в ночь на пятницу произвел жесткую посадку около горы Острой в Камчатском крае. На борту, предположительно, находилось трое человек. Пропавший вертолет, по предварительным данным, принадлежит ФСБ России.