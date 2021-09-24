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Минздрав КБР рассказал о состоянии восьми альпинистов, которых спустили с Эльбруса

В ведомстве сообщили, что они в состоянии средней тяжести

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Спасатели спустили со склона Эльбруса восемь участников группы восхождения, ранее запросившей помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

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"Восемь человек уже спустили, состояние средней степени тяжести, относительно удовлетворительное. У одного перелом голени, отправили в Республиканскую больницу, остальным тоже оказывается помощь. По показаниям будут госпитализировать в зависимости от состояния", - сказал собеседник агентства.

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