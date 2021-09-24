Минздрав КБР рассказал о состоянии восьми альпинистов, которых спустили с Эльбруса

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Спасатели спустили со склона Эльбруса восемь участников группы восхождения, ранее запросившей помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

"Восемь человек уже спустили, состояние средней степени тяжести, относительно удовлетворительное. У одного перелом голени, отправили в Республиканскую больницу, остальным тоже оказывается помощь. По показаниям будут госпитализировать в зависимости от состояния", - сказал собеседник агентства.