В общежитии Военного университета Минобороны РФ в Москве начался пожар

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в общежитии Военного университета Минобороны РФ на Комсомольском проспекте в Москве, в целях безопасности эвакуированы около 100 человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В общежитии Военного университета Минобороны РФ на Комсомольском проспекте, 20, строение 1, начался пожар. Около ста человек эвакуированы в целях безопасности", - сказал собеседник агентства, добавив, что люди продолжают покидать здание.

Источник отметил, что пожару присвоен повышенный номер сложности. "Пожару присвоен второй номер сложности", - добавил он. Всего в Москве пять номеров сложности.

В настоящее время с третьего этажа и чердака идет густой черный дым, наблюдается плотное задымление. Пожарные на месте, проводится тушение.