Число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось до пяти

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Число погибших членов группы альпинистов, запросившей вечером 23 сентября помощь на Эльбрусе, увеличилось до пяти человек. Об этом ТАСС сообщил начальник главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надёжин.

"К сожалению, пять человек были обнаружены без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что в ходе поисково-спасательных работ удалось найти и доставить вниз, а затем передать медикам 14 человек. "Все 14 человек переданы врачам медицины катастроф и станции скорой медицинской помощи. Из них 11 были доставлены в Республиканскую клиническую больницу города Нальчика. Три человека от госпитализации отказались", - сказал он.