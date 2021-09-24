Организатор восхождения сообщил, что с группой на Эльбрусе были четыре гида

"Было четыре альпиниста-профессионала, сопровождавших 16 участников. В 10 утра они вышли на плато - это выше седловины Эльбруса. Был сильный ветер, но погода была устойчивая, никаких опозданий не было. Одной девушке стало плохо. Было принято решение - один из помощников [гидов] вместе с ней начинают спуск на седловину, чтобы сбросить высоту. Остальная группа пошла на вершину", - рассказал Алимов.

По его словам, о том, что произошло далее, ему рассказал гид, начавший спуск с пострадавшей девушкой. "С его слов, буквально через полчаса резко ухудшилась погода, ветер стал дуть снизу вверх, началась буря. Возможно, резко упало давление, потому что девушке даже при потере высоты стало хуже. Она потеряла сознание и в течение часа умерла на руках у гида. Это произошло примерно в 11:00-12:00. Гид зафиксировал ее возле тропы, прождал группу до 15:00, а когда группа не спустилась, связался с лагерем и самостоятельно начал спуск вниз. Как только он сел в ратрак, он начал звонить в МЧС " - рассказал собеседник агентства.

Решение разделить группу

По словам Алимова, во время спуска остальной группы один из участников восхождения сломал ногу, что стало "фатальной причиной" дальнейшей трагедии.

"Вероятно, из-за этого группа потеряла время, погода катастрофически ухудшилась. Я говорил с лидером группы, которого увезли в больницу - он сказал, что когда при спуске пришлось заново провешивать перила [веревки для спуска], видимость была около полуметра. Они приняли решение разделить группу на три взвода - на тех, кто идет быстрее и тех, кто медленнее. По мере спуска в одной из групп умерли еще два человека. Но решение разделиться было верным, иначе жертв могло быть больше", - сказал Алимов.

Он отметил, что гиды, сопровождавшие группу, получили сильные обморожения и травмы. "Один из них практически ослеп, его сильно посекло снегом", - уточнил организатор восхождения.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте более 5 тыс. метров на Эльбрусе, запросила помощь у спасателей вечером 23 сентября. Сообщалось, что в нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС России.

Спасателям удалось найти живыми 14 человек. По последним данным, пять человек погибли. Спасательные работы завершены.