В Иркутске в ходе конфликта в магазине покупатель получил ножевое ранение в шею

ИРКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Покупатель в одном из супермаркетов Иркутска получил ножевое ранение в шею в результате конфликта, который возник на кассе и продолжился на улице. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"В дежурную часть отдела полиции в Ленинском округе Иркутска поступило сообщение [о том], что возле одного из супермаркетов областного центра в ходе конфликта между покупателями пострадал один из них. <…> В результате инцидента 33-летний местный житель с ножевым ранением шеи был доставлен в медучреждение. Злоумышленник попытался скрыться, однако был задержан работниками частной охранной организации и сотрудниками патрульно-постовой службы", - говорится в сообщении.

Подозреваемый - 56-летний житель города Ангарска. Как установила полиция, конфликт между покупателями возник на кассе и продолжился на улице у супермаркета. Потерпевший был госпитализирован, в настоящее время он выписан из больницы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.