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Трое жителей Хабаровского края задержаны при выгрузке 250 кг незаконно добытой черной икры

Мужчин задержали во время выгрузки рыбы из катера

ТАСС, 24 сентября. Следственные органы Хабаровского края возбудили уголовное дело о незаконном обороте особо ценных биоресурсов по факту задержания троих жителей региона с 250 кг осетровой икры. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, на территории Хабаровского края трое местных жителей, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершали незаконную добычу, перевозку, хранение и оборот водных биологических ресурсов. 22 сентября 2021 года в рамках проведения оперативных мероприятий при участии УФСБ России по Хабаровскому краю и ОМОН Управления Росгвардии по Хабаровскому краю мужчины задержаны во время выгрузки из катера не менее 250 кг икры рыб осетровых пород, а также мяса рыб осетровых пород в количестве не менее 20 кг", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ ("незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов"). Также возбуждено ходатайство об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

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