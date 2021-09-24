Трое жителей Хабаровского края задержаны при выгрузке 250 кг незаконно добытой черной икры

ТАСС, 24 сентября. Следственные органы Хабаровского края возбудили уголовное дело о незаконном обороте особо ценных биоресурсов по факту задержания троих жителей региона с 250 кг осетровой икры. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, на территории Хабаровского края трое местных жителей, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершали незаконную добычу, перевозку, хранение и оборот водных биологических ресурсов. 22 сентября 2021 года в рамках проведения оперативных мероприятий при участии УФСБ России по Хабаровскому краю и ОМОН Управления Росгвардии по Хабаровскому краю мужчины задержаны во время выгрузки из катера не менее 250 кг икры рыб осетровых пород, а также мяса рыб осетровых пород в количестве не менее 20 кг", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ ("незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов"). Также возбуждено ходатайство об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.