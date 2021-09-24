К уголовной ответственности по делу о бунте в колонии Приангарья привлекли 19 человек

ИРКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Иркутской области привлекли к уголовной ответственности 19 человек по делу о массовых беспорядках в исправительной колонии №15 (ИК-15), произошедших в апреле 2020 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба управления СК РФ по региону.

"В настоящее время следственные действия по данному уголовному делу окончены. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами, содержащимися более чем в 150 томах. По данному уголовному делу привлечено к уголовной ответственности 19 лиц. В отношении иных соучастников расследование будет продолжено в отдельном производстве", - говорится в сообщении.

Всего, как ранее сообщал СК, было установлено порядка 200 человек, имеющих отношение к бунту.

Бунт в ИК-15, расположенной в городе Ангарске, начался 9 апреля 2020 года. Между одним из осужденных, который был помещен в штрафной изолятор, и сотрудниками учреждения произошел конфликт. Заключенные напали на работника колонии, а вечером 10 апреля устроили пожар. Практически полностью выгорела промышленная зона. После пожара на территории колонии было найдено тело осужденного, который, по предварительной информации, покончил с собой.

СК возбудил уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенных организованной группой с применением насилия.