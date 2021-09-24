Полицейских в Кузбассе обвинили в халатности при надзоре за обвиняемым в убийстве школьниц

КЕМЕРОВО, 24 сентября. /ТАСС/. Обвинение в халатности предъявлено двух сотрудникам полиции в Кузбассе, которые должны были осуществлять надзор за ранее судимым за сексуальные преступления Виктором Пестерниковым, который обвиняется в изнасиловании и убийстве двух десятилетних школьниц в городе Киселевске. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Обвинение в халатности предъявлено двум полицейским за то, что некачественно осуществляли административный надзор за ранее судимым гражданином, который обвиняется в убийстве двух школьниц из Киселевска", - сказал собеседник агентства.

Две 10-летние школьницы пропали в 6 сентября в Киселевске, на следующий день их тела нашли в заброшенном доме, по подозрению в убийстве был задержан Пестерников, ранее судимый за сексуальное насилие над детьми. Вину в преступлении мужчина признал, ему предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетних, а также в их изнасиловании.

Ранее по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками территориального ОВД. По данным следствия, в апреле 2009 года Пестерников был осужден на 10 лет лишения свободы за совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019 года он освободился из колонии и был поставлен на административный надзор, до апреля 2027 года мужчина должен был соблюдать определенные ограничения. При этом установлено, что он переехал на постоянное место жительство в другой город и на учет в органы профилактики поставлен не был.