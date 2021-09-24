Начальника управления в УМВД Приамурья арестовали вместе с подчиненными

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Благовещенский городской суд Амурской области заключил под стражу на 2 месяца начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Анатолия Шаренко и двух его подчиненных. Шаренко подозревается в покушении на получение взятки, еще четыре полицейских из его управления - в получении взятки, сообщается в пятницу на сайте суда.

Подозреваемых задержали во вторник в Благовещенске. После этого начальник УМВД по Амурской области Константин Носков временно отстранил от службы Шаренко, а остальных задержанных уволил "за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел".

"Суд постановил: избрать в отношении подозреваемых Николаи А. Б., Бабичука А. А. и Шаренко А. Н. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 21 ноября 2021 года, а для подозреваемых Аржаных А. А. и Кругликова А. Г. меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца с учетом времени задержания, то есть до 21 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые в начале июня 2021 года получили взятку от представителя игорного заведения в Благовещенске за сокрытие факта незаконной деятельности и в принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того, находясь в помещении игорного заведения, подозреваемые открыто похитили имущество, продукты питания и алкоголь на сумму около 12 тыс. рублей. Дело в отношении подчиненных Шаренко расследуется по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору"). В отношении самого начальника дело возбуждено по ч.3 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки группой лиц по предварительному сговору").