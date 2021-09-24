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Стрельба в Пермском государственном университете
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Бастрыкин: персонал вуза в Перми не имел алгоритма действий в экстремальных ситуациях

Как отметил глава СК, после трагедии в Казани, руководство образовательных учреждений по всей стране было обязано усилить меры безопасности школьников, студентов и преподавателей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где первокурсник устроил стрельбу, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях. Об этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован 24 сентября на сайте агентства.

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"Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях", - сказал он.

Бастрыкин также сообщил, что после трагедии в Казани, где молодой человек расстрелял девять учеников, руководство образовательных учреждений по всей стране было обязано усилить меры безопасности школьников, студентов и преподавателей, повсеместно внедрив системы видеонаблюдения и электронного допуска в здания, рамки металлоискателя, "тревожные кнопки", а также обеспечить комплексное взаимодействие на этом важнейшем направлении с представителями всех правоохранительных органов. "Однако этого сделано не было", - добавил он.

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияСтрельба в Пермском государственном университете
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