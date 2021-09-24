В Пермском крае при пожаре в частном жилом доме погибли три человека

ПЕРМЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли при пожаре в жилом доме в селе Никулино Добрянского района Пермского края. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК России по региону.

"Предварительно установлено, что ночью 24 сентября в селе Никулино Добрянского района в деревянном одноэтажном доме произошел пожар, во время которого погибли двое мужчин и женщина, находившиеся в доме. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем", - говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, сообщение о происшествии поступило в 00:43 по местному времени. По прибытии наблюдалось горение крыши дома на площади 30 кв. м. В тушении пожара принимали участие 32 человека и 11 единиц техники.