Жительницу Омска, похитившую у бизнесменов 30 млн рублей, приговорили к 4,5 года колонии

ОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к 4,5 года колонии жительницу Омска, которая, представляясь сотрудником регионального Министерства труда и социального развития, под видом оказания помощи в получении грантов на развитие бизнеса похитила у предпринимателей 30 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Вину в совершении преступлений она признала в полном объеме. Суд назначил ей наказание по совокупности преступлений в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших о взыскании с нее суммы причиненного ущерба удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 33-летняя мошенница под видом оказания помощи в получении гранта на поддержку малого бизнеса похитила 30 млн рублей у трех омских и новосибирского предпринимателей. Используя опыт работы в Министерстве труда и социального развития Омской области и зная процедуру и схему получения субсидии, она представлялась сотрудником министерства и предлагала потерпевшим передать ей часть денег, которые обещала вернуть после получения ими госпомощи. Для придания видимости законности своих действий она встречала потерпевших у дверей министерства, давала им расписки и заключала договоры.