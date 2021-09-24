Бывшего замглавы ПФР осудили на четыре года колонии за получение 4,5 млн рублей взятки

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве назначил четыре года колонии строгого режима бывшему замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову, признав его виновным в получении взятки в размере почти 4,5 млн рублей. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, дело Иванова суд рассмотрел в закрытом режиме.

"Иванов решением столичного суда признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а другой фигурант - директор департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв менеджмент" Алексей Копейкин - в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Обоим назначили без штрафа по четыре года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, куда их уже этапировали", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, уголовные дела в отношении подсудимых были рассмотрены отдельно друг друга, в закрытом режиме.