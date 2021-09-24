После гибели двоих детей при пожаре в частном доме в Свердловской области возбудили дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей в результате пожара в частном жилом доме в селе Кадниково Свердловской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"В ночь на 24 сентября 2021 года в ходе тушения пожара в частном жилом доме в селе Кадниково Сысертского района обнаружены тела двух детей, 2013 и 2015 годов рождения. Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по данному факту следственным отделом по городу Сысерть СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении.

По данным следователей, в момент возгорания в доме находились две женщины и трое детей. Обе женщины эвакуировались самостоятельно и смогли спасти одного ребенка 2019 года рождения. Очаг возгорания, предварительно, находился в сенях дома. Следователи назначили комплекс необходимых экспертиз для выяснения точной причины смерти, очага и причины возгорания, также устанавливаются и допрашиваются свидетели.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых добавил, что женщины 1996 и 1999 годов рождения пострадали и были госпитализированы. "Одна - с ожогами 25% тела, другая - с ранами и порезами, возникшими в результате самостоятельной эвакуации через окно. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь", - уточнил он.

Пожар площадью 100 кв. м произошел в частном доме ночью 24 сентября. Прокуратура организовала проверку, по ее данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, а также неисправность электропроводки - короткое замыкание.