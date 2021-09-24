Отец бывшего вице-премьера Крыма Кабанова сообщил о задержании сына

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов, который покинул пост в четверг, был задержан в тот же день. Об этом ТАСС сообщил его отец Константин Кабанов.

"Подтверждаю. Его задержали на 48 часов", - сказал отец бывшего вице-премьера. Он уточнил, что задержание произошло в четверг.

Указ главы Крыма Сергея Аксенова об отставке Кабанова опубликован на официальном портале республиканского совета министров. В документах уточняется, что чиновник покинул пост по собственному желанию.

Госсовет в четверг одобрил отставку Евгения Кабанова, которого Аксенов назначил на должность заместителя председателя совета министров республики 27 ноября 2018 года. Среди вопросов, которые курировал вице-премьер, были строительство и реализация федеральной целевой программы по развитию Крыма.

Кабанов с февраля 2016 года занимал пост заместителя председателя комитета Государственного совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям. С 19 сентября 2014 года Кабанов - депутат Государственного совета Республики Крым первого созыва.