В Омске осудили мошенников, похитивших 40 млн рублей при ликвидации последствий паводка

ОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Омский суд вынес приговор бухгалтеру "Дорожной строительной компании" и его подельнику, которые при ремонте размытых паводком дорог похитили более 40 млн рублей, выделенных из резервного фонда правительства России. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе УФСБ по Омской области.

"Первомайским районным судом Омска вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному следственным управлением СК России по Омской области по материалам УФСБ России по Омской области в отношении Гнела Сарояна и Инны Купленик. <…> Сарояну назначено наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей, Купленик - в виде двух лет и семи месяцев лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 700 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Суд установил, что осужденные заключили в 2016 году от лица компании с бюджетным "ДРСУ №5" договор субподряда на ремонт автодорог в Знаменском районе Омской области. Создав видимость выполнения работ, мошенники зимой 2016 года, когда объемы и качество выполненных работ невозможно было проверить, предоставили государственным заказчику и подрядчику исполнительную документацию с недостоверными сведениями о выполнении договора в полном объеме. В результате они получили и похитили более 40 млн рублей, выделенных из резервного фонда правительства России на ликвидацию последствий паводка 2015 года.

Как уточнили в УФСБ, руководителем "Дорожной строительной компании" был Севак Сароян, которого в начале 2020 года приговорили к трем годам колонии общего режима. Купленик была бухгалтером организации, а Гнел Сароян, дядя Севака Сарояна - индивидуальным предпринимателем, который брал субподряды у компании и легализовывал похищенные средства.

Паводок 2015 года стал в Омской области самым высоким с 1941 года. Он нанес северным районам региона ущерб на сумму около 500 млн рублей. Тогда снесло и повредило 40 мостов и 76 внутрирайонных и областных дорог, подтопило 30 населенных пунктов, 22 из которых два месяца были отрезаны от большой земли.