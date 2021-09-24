У экс-начальника управления строительства ФСИН Обрывина обнаружили ВНЖ на Кипре

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего начальника управления строительства № 101 ФСИН России Андрея Обрывина о неуведомлении о наличии у него вида на жительства на Кипре. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, в марте 2019 года Обрывин, имея недвижимость на территории Республики Кипр, оформил себе вид на жительство указанного государства, однако в нарушение требований действующего законодательства по прибытии на территорию РФ им не было подано соответствующее уведомление о его получении в компетентные органы по месту проживания", - сообщила Иванова.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ ("Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство иностранного государства). Ему грозит штраф до 200 тыс. рублей либо 460 часов обязательных работ.

Причастность Обрывина к преступлению была установлена следователями при содействии сотрудников ФСБ России. В ближайшее время с фигурантом проведут необходимые следственные действия.