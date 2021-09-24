Студента техникума, готовившего убийство однокурсников в Красноярском крае, арестовали

ТАСС, 24 сентября. Учащегося одного из учебных заведений Красноярского края, планировавшего убийство однокурсников из-за конфликта с ними, арестовали на два месяца. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Арестован сроком на два месяца и отправлен в CИЗО", - сообщил источник, добавив, что решение об аресте было принято судом Центрального района Красноярска.

Официальным комментарием суда ТАСС не располагает.

О том, что в Красноярском крае предотвратили нападение на техникум в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее источник ТАСС сообщал, что студента задержали правоохранительные органы, у него изъяли патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство, несколько ножей. По его информации, ранее в учебном заведении произошел конфликт, после чего молодой человек задумал отомстить троим обидчикам. По данным местных СМИ, речь идет об учащемся Южного аграрного техникума.