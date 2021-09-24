Спасатели начнут спуск тел трех погибших па Эльбрусе альпинистов в течение дня

ТАСС, 24 сентября. Тела трех погибших на Эльбрусе альпинистов будут спущены с горы в течение пятницы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В течение дня пятницы спасатели приступят к спуску с Эльбруса тел трех погибших альпинистов", - сказал собеседник агентства.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 м на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощь у спасателей вечером 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, из них 11 были госпитализированы. Пять человек погибли.