В Прикамье оперативники изъяли более 230 тайников с наркотиками после задержания курьера

ПЕРМЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД задержали курьера с килограммом героина в Пермском крае. После этого оперативники изъяли более 230 тайников с наркотиками в шести городах региона, возбудили уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

"Подозреваемого задержали на автодороге Кунгур - Соликамск в нескольких километрах от Губахи. В машине, на которой он передвигался, полиция обнаружила пакет с килограммом героина. Этот сверток курьер забрал из тайника в лесу за несколько часов до задержания", - говорится в сообщении.

При осмотре телефона задержанного оперативники обнаружили местоположение около 300 закладок с героином и гашишем, до 230 из них полицейским удалось добраться раньше потребителей. Тайники обнаружили в Перми, Губахе, Кизеле, Соликамске, Александровске и Горнозаводске. В доме подозреваемого нашли еще 300 г гашиша и прочее оборудование. Курьера арестовали.