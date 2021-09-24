ФСБ ликвидировала крупный канал продажи синтетических наркотиков в интернете

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. ФСБ России ликвидировала крупнейший канал поступления синтетических наркотиков и их продаж в теневом сегменте интернета и задержала в четырех регионах пятерых участников наркогруппировки. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности ликвидирован один из крупнейших каналов поступления синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их сбыта посредством интернет-магазинов в теневом сегменте сети Интернет", - отметили в ЦОС.

На территории Московской, Ростовской, Астраханской областей и Краснодарского края задержаны пятеро участников межрегионального преступного сообщества. "В их числе организатор производства и каналов сбыта наркотических средств, осуществлявший координацию противоправной деятельности с территории Турции", - сообщили в ФСБ.

Ранее в Рузском районе Московской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории производственной мощностью более 500 кг в месяц. Из незаконного оборота изъяли мефедрон общей массой более 60 кг, 6 тыс. л наркосодержащей жидкости, 1 500 кг прекурсоров и 22 тыс. кг химических реактивов, а также лабораторное оборудование. "Следственными органами возбуждены уголовные дела, задержанным предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ФСБ.