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В Сочи внедорожник насмерть сбил двухлетнего ребенка

Водитель не выполнил требования безопасности при заезде на парковку

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Land Rover Discovery насмерть сбил двухлетнего ребенка на парковке в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД по городу.

"Водитель 1966 года рождения, управляя транспортным средством Land Rover Discovery, при заезде на территорию парковки не выполнил требования обеспечения безопасности при начале движения и наехал на несовершеннолетнего пешехода 2019 года рождения", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что ребенок находился справа спереди по ходу движения машины.

Ребенок умер на месте. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательнее во дворах и на парковках, где находятся пешеходы, не оценивающие дорожную ситуацию.

Отмечается, что ДТП произошло в Хостинском районе Сочи 21 сентября, но известно о нем стало только сейчас.

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