На шахте в Донецке произошел пожар

ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 60 горняков из-за пожара на шахте им. Засядько в Донецке, судьба одного горняка остается неизвестной. Об этом в пятницу сообщили в МЧС Донецкой народной республики (ДНР).

"В шахте находился 61 человек, из них 26 - на аварийном участке. В 04:45 (совпадает с мск) все люди из шахты были выведены на поверхность, за исключением одного горняка", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

В министерстве уточнили, что первоочередные поисковые мероприятия не дали результата. Горноспасатели произвели поиск не вышедшего на поверхность рабочего до места плотного задымления. Возобновить спасательную операцию планировалось после реверсирования воздуха, которое началось в 04:57 (совпадает с мск).

К спасательным работам привлечено 13 единиц техники и более 60 специалистов, добавили в ведомстве.

О пожаре на шахте им. Засядько сообщил в пятницу утром мэр Донецка Алексей Кулемзин. По его данным, возгорание произошло в четверг вечером на пересыпе транспортной ленты, к утру для ликвидации последствий аварии включен общешахтный реверс. Причина пожара устанавливается.

Шахта им. Засядько введена в эксплуатацию в 1958 году и является одним из крупнейших предприятий отрасли в регионе. Она расположена в прифронтовом районе Донецка и неоднократно попадала под обстрелы со стороны киевских силовиков.