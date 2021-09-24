СК возбудил уголовное дело по факту гибели пяти туристов на Эльбрусе

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Следователи квалифицировали гибель пяти туристов при восхождении на Эльбрус как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственным управлением СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 23 сентября группа из 23 человек из разных регионов России начала восхождение на Эльбрус. На первом этапе несколько человек отказались от дальнейшего подъема и направились вниз. Оставшиеся 19 человек, несмотря на усложняющиеся погодные условия, продолжили подъем. "Примерно в 14 часов начались сильный ветер и пурга, группа оказалась в условиях плохой видимости до одного м и температуры ниже минус 20 градусов. На спуске по решению гидов группа разделилась. Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным, из-за переохлаждения", - пояснили в СК. Оставшихся альпинистов эвакуировали спасатели, им оказывается медицинская помощь. С ними работают следователи, проводится осмотр тел погибших и допрос свидетелей.

В пресс-службе следственного управления СК России по региону ТАСС пояснили, что среди погибших участников группы были туристы из пяти регионов России - Тольятти, Якутска, Санкт-Петербурга, Тюмени и Екатеринбурга.

Как сообщили журналистам в прокуратуре Кабардино-Балкарии, проводится проверка качества оказания услуг, связанных с подъемом и спуском альпинистов на гору, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставление туристических услуг.