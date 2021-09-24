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Двое из пострадавших при восхождении на Эльбрус находятся в реанимации

В реанимации гид из Карачаево-Черкесии и турист из Санкт-Петербурга

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Двое из пострадавших при восхождении на Эльбрус 23 сентября находятся в реанимации. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в региональном Минздраве.

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"Вчера бригадами медицины катастроф в Республиканскую клиническую больницу транспортировали 11 пострадавших. <...> Двое - в реанимации, в том числе гид из Карачаево-Черкесии и турист из Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.

По данным Минздрава, еще двое находятся в отделении травматологии, трое - в ожоговом, один - в хирургическом отделении, еще трое - в терапии.

В пресс-службе уточнили, что состояние двух пациентов в реанимации оценивается как средней степени тяжести.

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