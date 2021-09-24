Жителя Кубани приговорили к четырем годам колонии за подрыв банкомата

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Суд на Кубани признал жителя Краснодара виновным в изготовлении взрывчатки и краже денег из банкомата путем его подрыва, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда в пятницу.

"Кореновским районным судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Краснодара. С учетом смягчающих вину обстоятельств (явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении двоих малолетних детей, совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, а также наличие тяжелого заболевания у матери) суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении суда.

В августе 2020 года в Кореновске в отделении банка мужчина подорвал банкомат и похитил более 1,3 млн рублей.

В СУ СК России по Краснодарскому краю журналистам пояснили, что осужденный признал вину, совершил кражу денег из банкомата из-за тяжелого финансового положения, часть денег он потратил на оплату долгов, частично возместил ущерб.