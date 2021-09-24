На Кубани задержали группу за попытку похитить 10 млн рублей у кандидата в депутаты ГД

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правоохранители пресекли на Кубани деятельность преступной группы, которая пытались похитить более 10 млн рублей у кандидата в депутаты Госдумы. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, двое соучастников были знакомы с предпринимателем, руководителем общественного движения и знали, что он зарегистрировался в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Они разработали криминальную схему и решили скомпрометировать его. Соучастники уговорили предпринимателя приехать в Краснодар 23 августа на встречу с якобы крупным владельцем сельскохозяйственных земель, который планирует вложить 20 млн рублей в предвыборную кампанию кандидата. На встрече присутствовала сообщница, которая по сценарию должна была взять интервью у бизнесмена для сайта общественного движения, а затем сыграть роль женщины, подвергшейся сексуальному насилию. Во время ужина злоумышленники активно поили гостя спиртным и подмешали в него неизвестное вещество. После того, как он почувствовал себя плохо, девушка отвела его в номер, пробыла там с ним 2,5 часа, а затем ушла. "Спустя некоторое время мужчины вернулись в отель и сообщили предпринимателю, что девушка заявила об изнасиловании в полицию. В подтверждение своих слов один из фигурантов предъявил мужчине видеозапись, имитирующую ее допрос. При этом он пообещал помочь уладить эту проблему, используя родственные связи с высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов, которых на самом деле не имел. Стоимость данной услуги он оценил в 10 млн рублей", - сказала Волк.

К этому моменту коммерсант уже начал приходить в себя и отказался от сомнительной сделки. Но в тот же день мнимая потерпевшая обратилась в региональное подразделение СК России и заявила о якобы совершенном в отношении нее насильственном преступлении. Шантаж продолжился, причем требуемая сумма возросла еще на 5 млн рублей. "Тем временем криминальный квартет попал в поле зрения оперативников Главного управления собственной безопасности МВД России и все четверо фигурантов были задержаны одновременно по разным адресам в Краснодаре", - добавила официальный представитель МВД.

В СУ СК России по Краснодарскому краю ТАСС сообщили, что по материалам, предоставленным ГУ СБ МВД России, возбудили уголовное дело в отношении троих местных жителей в возрасте от 28 до 40 лет и 22-летней девушки. "Они обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном в отношении кандидата в депутаты Государственной думы (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказали в управлении. Троих обвиняемых арестовали, ходатайство следователя об аресте организатора суд рассмотрит в ближайшее время. В отношении фигурантки также возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе (ч. 3 ст. 306 УК РФ). При обысках у подозреваемых обнаружили поддельные удостоверения сотрудников различных организаций, а также правоохранительных органов. Изъяли документы, которые свидетельствуют о вовлечении в противоправную деятельность других людей. Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к нескольким десяткам аналогичных противоправных деяний, совершенных в различных регионах России, добавила Волк.