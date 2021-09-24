В Барнауле устранили аварию, из-за которой около 8 тыс. жителей остались без горячей воды

БАРНАУЛ, 24 сентября. /ТАСС/. Работы по устранению повреждения на теплосети, из-за которого без горячей воды остались около 8 тысяч жителей Барнаула, завершены. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании.

"Работы по устранению повреждения на тепловой сети в районе улицы Петра Сухова, 32 завершены. Теплосети заполнены, идет запуск потребителей", - говорится в сообщении.

Ранее в процессе запуска отопления при старте отопительного сезона в Барнауле было обнаружено повреждение на трубопроводе на улице Петра Сухова. Горячую воду пришлось отключить у 7 968 жителей Октябрьского района города с 9:00 (5:00 мск) в пятницу. Изначально сообщалось, что горячей воды в домах барнаульцев не будет до 21:00 (17:00 мск), однако аварию удалось устранить раньше времени.