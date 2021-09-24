СК возбудил дело о крушении вертолета Ка-27 на Камчатке

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Военные следователи возбудили уголовное дело о крушении вертолета Ка-27 на Камчатке, на борту которого находились пять человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"Военным следственным отделом Следственного комитета по гарнизону Петропавловск-Камчатский по факту крушения вертолета Ка-27 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ "Нарушение правил полетов или подготовки к ним", - говорится в сообщении.

В СК уточнили, что обломки вертолета нашли на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка Елизовского района Камчатского края. На борту находились пять человек.