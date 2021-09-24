Обвиняемого в получении взятки замначальника инженерных войск Алахвердиева уволили

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Замглавы инженерных войск РФ генерал-майор Руслан Алахвердиев снят с занимаемой должности после решения суда о его аресте. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Приказ о снятии Алахвердиева с должности и увольнении из Вооруженных сил РФ вышел в конце августа, вскоре после его ареста", - сказал собеседник агентства.

Как заявил обвиняемый в ходе заседания в 235-м Гарнизонном военном суде, который рассматривает вопрос о продлении срока содержания под стражей, он пытается оформить пенсию через адвокатов. Вину Алахвердиев не признает.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что в отношении Алахвердиева возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время с генерал-майором проводятся следственные действия. Вменяемое Алахвердиеву деяние подпадает под действие ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до 15 лет со штрафом до 100-кратного размера взятки.